Clima | il grido del Papa | “Non reagiamo abbastanza | mondo verso punto di rottura”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) (Adnkronos) – Città del Vaticano, 4 ott.(Adnkronos) – “Ilche ci accoglie di sta sgretolando e forse si sta avvicinando a undi”. Il, a distanza di otto anni dal L’enciclica sociale Laudato sì, ha pubblicato una nuova esortazione apostolica – Laudate Deum – rivolta “a tutte le persone di buona volontà” – resa nota oggi nel giorno di San Francesco d’Assisi. Bergoglio, a distanza di otto anni, lancia un nuovo allarme: “Con il passare del tempo, mi rendo conto che non, poiché ilche ci accoglie si sta sgretolando- scrive nella nuova enciclica – e forse si sta avvicinando a undi". E intervenire è "ancora più urgente", sottolinea: “Si tratta di un problema sociale globale ...

Attirano spesso l'attenzione, in occasione delle Conferenze sul, le azioni di gruppi detti 'radicalizzati'. In realtà, essi occupano un vuoto della società nel suo complesso, che dovrebbe ...È l'auspicio del Papa, che passando in rassegna, nella Laudate deum, le Conferenze sul, con i ... ild'allarme del Papa: "Supporre che ogni problema futuro possa essere risolto con nuovi ...

