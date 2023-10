Clima | Grillo Vision | “Con ‘Dolomite Conference’ promuoviamo confronto e soluzioni concrete”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) direttoreThink Tank presenta II edizione conferenza su governance globale per il cambiamentotico “Le domande alle quali cerchiamo risposta con la seconda edizione della Dolomite Conference sono innanzitutto domande, alle quali cerchiamoche lo siano altrettanto. Il primo di questi quesiti è come riformare le organizzazioni che si occupano di cambiamentotico, che in questo momento di crisi non sono sufficientemente inclusive, efficienti e veloci. In secondo luogo ci domandiamo come rendere meno burocratico e dispendioso ed al contempo più efficace l’impegno rispetto alle tematiche Esg, ovvero gli indicatori che servono per orientare l’impresa ad avere dei comportamenti più sostenibili. Al momento infatti non sono sufficientemente in grado di arginare il fenomeno ...