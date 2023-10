Clandestini | l’Ue getta la maschera | “A novembre piano immigrazione legale”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Roma, 4 ott – Suiogni tanto palesa la sua voglia didi massa. Legalizzarli tutti per non lasciare fuori legge nessuno. Che è un po’ – facendo un esempio estremo – come legalizzare l’omicidio per dire che non ci sono più assassini. Suila, come riporta l’Agi.legalizzati, ecco il “geniale”Ue Non farli arrivare sui barconi per farli arrivare legalmente, questa è la sintesi. O decidere che invadere un territorio altrui, con una propria cultura, un’economia indirizzata anzitutto ai propri cittadini, non sia in fondo un grosso problema. Il vice presidente della Commissione europea Margaritis Schinas la spara così: “Aadotteremo un ...