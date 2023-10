Cilento | truffa bonus facciate | sequestro da 12 milioni di euro

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno un provvedimento dipreventivo d’urgenza, emesso nei confronti di 33 persone residenti nelle province di Salerno, in particolare Agropoli, Perdifumo e Castellabate, Napoli e Lecce. Queste persone – come riporta Salerno notizie – sarebbero responsabili diaggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in forma tentata e consumata, per aver generato, ceduto, ovvero compensato, crediti d’imposta inesistenti relativi al cd. “’’, per un valore complessivo di oltre 12di. Segui ZON.IT su Google News.

I Finanzieri di Salerno, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo d'urgenza, emesso nei confronti di 33 persone ritenute responsabili diaggravata per conseguire erogazioni pubbliche, in forma tentata e consumata, per aver generato, ceduto, ovvero compensato, crediti d'imposta inesistenti relativi al cd. "bonus facciate'', per ...Casa vacanze fantasma nel: amara sorpresa per una famiglia di Bologna che aveva prenotato il suo soggiorno a Marina Di ...in corso per risalire all'identità dei responsabili della. ...

Cilento, sequesto per 12 milioni nei confronti di 33 persone per truffa ... Radio Alfa

Cilento, truffa da 12 milioni con il 'bonus facciate' scoperta dalla ... StileTV

Una 17enne è morta cadendo da un palazzo questa mattina 4 ottobre a Milano. Probabile l’ipotesi di un gesto volontario.StampaI Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, hanno dato esecuzione ad un ...