Ciclismo | Giro di Lombardia 2023 | programma | orari | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ildi, in scena sabato 7 ottobre, sarà l’edizione numero 117 della “Classica delle foglie morte”. Si tratta dell’ultima Monumento della stagione, l’appuntamento clou delle ultime settimane di un’annata sicuramente molto dura per tutti i protagonisti attesi lungo i ben 238 chilometri da Como a Bergamo caratterizzati da 4400 metri di dislivello complessivo. Una corsa che si preannuncia durissima e adatta a scalatori e uomini da Grandi Giri, vista la seconda parte praticamente priva di pianura. Tadej Pogacar e Primoz Roglic sono solo due dei corridori più attesi, con il fuoriclasse della UAE Emirates che proverà a confermarsi ottenendo il terzo successo consecutivo nella corsa. Difficile per l’Italia sognare una vittoria che manca dal 2017, anno in cui a imporsi fu Vincenzo Nibali., TV E ...