Ciclismo | Giro di Lombardia 2023 | percorso e altimetria

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ile l’deldi, edizione numero 117 della “Classica delle foglie morte” in programma sabato 7 ottobre con i suoi 238 chilometri da Como a Bergamo. L’ultima Monumento della stagione è anche la più impegnativa, con oltre 4000 metri di dislivello previsti. Gli scalatori e gli interpreti da grandi Giri proveranno a chiudere con il botto l’annata. Di seguito il dettaglio delle salite in programma, con l’analisi di quelli che saranno probabilmente i momenti decisivi della corsa. La prima asperità di giornata sarà la salita della Madonna del Ghisallo, quest’anno presentata nei primissimi chilometri di corsa. Dopo circa 50 km pianeggianti, ilentrerà nel vivo con l’ingresso nella provincia di Bergamo dove la pianura sarà quasi del tutto ...

Bologna, 30 set. - (Adnkronos) - Primoz Roglic vince il Giro dell'Emilia , 204 km con partenza da Carpi e arrivo a Bologna, per la terza volta in ...

Per Van Wilder è il secondo successo stagionale dopo ildi Germania. Nella giornata di ieri Julian Alaphilippe si microfoni di Eurosport non si era sbilanciato sul tema fusione: 'Non sappiamo ...... ha vinto in solitaria e a sorpresa la Tre Valli Varesine , sorprendendo i big del... Alle 13.28 termina il secondoe i battistrada restano in otto. Il gruppo gestisce a 5'30". I fuggitivi ...

Giro di Lombardia 2023: percorso, chi ci sarà dei favoriti e dove ... Olympics

Si avvicina il Giro di Lombardia: la mappa delle strade chiuse nel Calolziese LeccoToday

Si è svolta nella prestigiosa “Sala dei Grandi” della Provincia di Arezzo, la conferenza stampa di presentazione de L’Intrepida 2023, la cicloturistica non agonistica su bici d’epoca in programma dome ...In discesa dal Montello, durante il nono giro della gara, il ciclista abruzzese della Lidl-Trek ha perso il controllo della bici procurandosi una forte contusione battendo il bacino sull'asfalto.