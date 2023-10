Ci sarà una terza stagione di Loki? Le dichiarazioni di Wright

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Dopo il successo della primasiamo tutti in attesa del 6 Ottobre per goderci la secondadi. Maanche l’ultima? Kevin, produttore esecutivo della serie ha rilasciato dellein merito ad un’eventualediLa secondadiè alle porte. Si tratta della serie che ha come protagonista il Dio dell’Inganno, interpretato da un fantastico Tom Hiddleston. In questa serie,si muove tra le diverse linee temporali cercando di rimettere in ordine i disastri causati nel finale della prima. Gli attesissimi nuovi episodi saranno disponibili sulla piattaforma di Disney+ a partire dal prossimo 6 ...