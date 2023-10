Chiellini pensa al ritiro | La mia vita dovrebbe essere a Torino

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) In una recente intervista l'ex bandiera della Juventus sembra prossimo ad annunciare il. Dopo la fine della stagione Mls a Los Angeles, il ritorno in Italia, forse proprio a. Avrà un futuro da dirigente o commentatore?

... emozioni e pure di pianti, soprattutto se siche gli ultimi due Mondiali ce li siamo ... senza contare l'enorme solidità difensiva data dalla coppia- Bonucci. Complice il trofeo, ...E che dall'anno prossimo in casa Juventus, cone Bonucci via, indosserà Danilo. Il ... Preferirgli Danilo come capitano è già discutibile,preferirgli Alex Sandro e Rabiot. Senza parole" ...

Immancabile un occhio sulla Serie A. Tutti dietro il Napoli campione, ma per Chiellini la favorita è un’altra. “Gli azzurri non hanno iniziato benissimo, tutti si aspettavano qualcosa in più anche se ...Chiellini ha parlato delle chance scudetto della Juventus: per l'ex calciatore bianconero la Juve non sarebbe la favorita per il successo ...