Chiara Ferragni testimonial | l' auto scelta dall' imprenditrice

La moglieFerragn i è sempre accanto a lui., testimonial BMW , è stata scelta anche per l'ultimissimo spot organizzato dalla Casa in collaborazione con Publitalia'80 per promuovere la mobilità a zero emissioni, eliminare i ...

Fedez, l'aiuto delle sorelle di Chiara Ferragni: Francesca bada alla cagnolina, Valentina rinuncia agli impegn ilgazzettino.it

Cresce l'ansia per le condizioni di salute di Fedez. Chiara Ferragni è tornata da Parigi e la sorella Valentina ha deciso di restare a Milano.Le ultime notizie sulla salute dell’artista ricoverato all’ospedale. Perché Valentina Ferragni ha annullato gli impegni ...