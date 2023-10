Chi sono i figli di Mario Biondi ne ha nove

sono soprattutto giovani. A eccezione dell’autista sono tutti stranieri. Tra i morti riconosciuti: ucraini, tedeschi e croati. In arrivo i parenti ...

“Il sistema di contrattazione collettiva italiano si muove, nel complesso, in una direzione diversa da quella della tariffa oraria“. La frase ...

Hai mai sentito parlare delle gemelle italiane Silvia ed Eveline Dellai? Le due giovani hanno di recente raccontato la loro esistenza lussuosa in ...

“Mi pare che si usino parole chiare quando si dice che i trafficanti di esseri umani non possono decidere chi entra in Europa, perché è una strada ...

"Mi pare che si usino parole chiare quando si dice che i trafficanti di esseri umani non possono decidere chi entra in Europa, perché è una strada ...

Negli ospedali, feriti, ciquattro bambini rimasti orfani, duefratellini tedeschi. I loro genitoritra le altre vittime di questa strage di giovani, di famiglie e di bambini. Sì, ...Dopo avervi raccontato dell'incredibile lavoro svolto dagli scienziati che siaggiudicati l'ambizioso riconoscimento per la Medicina, scopriamo orae cosa hanno fatto coloro che, ...

Chi sono i signori della droga che usano i negozi di cinesi di Roma per riciclare denaro RomaToday

Si è trattato dell’arredamento completo di una lussuosa gioielleria nella via più prestigiosa di Baku. La gioielleria si sviluppa su due piani per una superficie totale di 700 metri quadri. I ...CARTIGLIANO (VICENZA) - "Oltre al danno, la beffa": è quello che verrebbe da pensare per la vicenda degli inquilini del condominio “Alfa” che lo scorso 3 ...