Chi sono e quanto guadagnano le sorelle Dellai? Alla scoperta di Silvia ed Eveline

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Hai mai sentito parlare delle gemelle italianeed? Le due giovani hanno di recente raccontato la loro esistenza lussuosa in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Per chi non le conoscesse scopriamo chile. Le: ecco chiOriginarie di Trento, le due ragazze hanno anche uno splendido rapporto con la loro famiglia, anzi di recente siconcesse una bella vacanza nella città di origine. Cosa sappiamo di loro? Ad esempio chesogna di diventare una dj, mentresi trova bene con il suo lavoro e non intende andare oltre. Hanno condiviso la loro ...