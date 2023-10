Chi è Veronica Gentili | dagli studi d’arte a Le Iene

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ironica e pungente, ama sempre rilanciarsi e tuffarsi in nuove avventure. Dopo un’estate di totonomi e ipotesi, è il nuovo volto de Lee ha già conquistato una nuova fetta di pubblico. Ma chi è? Chi èè una giornalista, conduttrice televisiva e attrice nata a Roma il 9 luglio 1982. Figlia di un avvocato e di una gallerista, si diploma all’Accademia Nazionaledrammatica Silvio D’Amico nel 2006 e debutta come attrice in teatro, cinema e televisione. Tra i suoi ruoli più noti, quello di Roberta in Romanzo Criminale – La Serie. Nel 2013 inizia la sua collaborazione con Il Fatto Quotidiano, dove si occupa di cronaca e politica. Diventa anche opinionista in diverse trasmissioni ...