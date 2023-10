Chi é l’avversario di Jannik Sinner a Shanghai | americano in top100 | nessun precedente

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Pochi giorni per festeggiare la vittoria nell’ATP 500 di Pechino e la raggiunta posizione numero 4 del ranking edovrà subito tornare in campo. Si rimane in Cina, perché in calendario c’è il Masters 1000 di, il penultimo torneo di tale livello per la stagione 2023. Il nome del primo avversario dell’italiano nel torneo cinese è stato già definito, con il sorteggio che ha deciso per lo statunitense Marcos Giron. Traed il 30enne californiano non c’è alcuna livello ATP e sarà dunque un incontro assolutamente inedito quello con cui l’altoatesino inaugurerà il suo torneo. Andiamo dunque a conoscere meglio il prossimo avversario dell’azzurro. Marcos Giron occupa al momento la posizione numero 80 del ranking e viene dalla sconfitta contro Dominic Thiem per 3-6, 6-4, ...