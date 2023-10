Che afa! Meteo perfetto per un esecutivo tecnico-temperato

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Che questo sarebbe stato un autunno caldo lo si diceva da mesi, ma nessuno aveva previsto così caldo. Siamo a ottobre e continuano a registrarsi più di 30 gradi in giro per l’Italia, domenica le spiagge erano piene, il mare è caldo, e molti stabilimenti hanno annunciato che resteranno aperti ancora tutto il mese; la famosa “ottobrata romana” è ormai un fenomeno nazionale, tanto che il sindaco Gualtieri ha chiesto il marchio Doc per tutelare l’originale. Effetto dell’anticiclone africano Apollo, ma anche dello spread che torna a salire come fosse una colonnina di mercurio. Alta pressione sia atmosferica sia dei mercati, con un rapporto deficit/pil che ricorda l’escursione termica fra la minima e la massima di questi giorni, quando la mattina fa freschetto ed esci con la giacca chiusa ma verso le due del pomeriggio ti vorresti strappare i vestiti di dosso e aderire alla frangia nudista ...