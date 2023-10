Charlene di Monaco rompe il silenzio | “Ecco come va con Alberto”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Non cessano i rumors su una delle coppie reali più seguite d’Europa e nel resto del mondo. Stiamo parlando didi. Molti, infatti, vedrebbero la coppia monegasca in forte crisi. Ma dopo l’intervista rilasciata dal principe di, è il turno di sua moglie are il. Si è vociferato molto riguardo un possibile e imminente divorzio da parte didi. La coppia però nelle ultime settimane ha cercato di smentire le voci, apparendo anche pubblicamente insieme e dimostrando la loro sintonia e serenità d’animo. Giàaveva rilasciato un’intervista che smentiva le voci sulla crisi, ma questa volta a parlare è stata direttamente, che ...

Dopo mesi in cui si è detto di tutto sulla presunta (perenne) crisi di coppia, la principessa ha rotto il silenzio. Per far sapere al mondo che le ...

La principessa Charlène di Monaco , 45 anni, è appena tornata da un viaggio in Sudafrica e ha deciso di parla re apertamente in un’intervista della ...

Il look è coordinato a quello del Principe Alberto che presiede il Gala dalla morte di sua madre Grace Charlène Wittstock, la principessa consorte di, è stata la più fotografata al ...Wittstock torna in Sudafrica per la prima volta dopo la malattia. E senza Alberto di- guarda Nel suo cabinet privato abbondano foto, trofei e opere d'arte. È qui che prende decisioni ...

Charlène di Monaco torna bionda e smentisce le voci di divorzio QUOTIDIANO NAZIONALE

Charlene di Monaco, la verità dietro l'addio a Instagram: riguarda i ... Fashionsoaptv

L’ex nuotatrice e il principe Alberto Grimaldi sono sposati dal 2011 e hanno due figli, i gemelli Gabriella e Jacques ...Il principe per la terza volta in Calabria per rinsaldare i legami con gli antichi feudi Grimaldi. Dopo l’incontro col principe di Galles e Biden a margine dell’Assemblea Onu ...