Champions League | tutti i risultati della 2^ giornata

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Si è conclusa la secondadei gironicon le partite del mercoledì: eccocon le italiane Lazio e Milan impegnate in trasferta Si è conclusa la secondadei gironicon le partite del mercoledì: eccocon le italiane Lazio e Milan impegnate in trasferta. Di seguito le partite e i gironi: GIRONE E L’Atletico Madrid ha vinto la sua partita in rimonta contro il Feyenoord grazie alla doppietta di Morata e la rete nel mezzo di Griezmann. La Lazio, ancora nel finale, ha trovato il gol vittoria contro il Celtic: Vecino e Pedro a tempo quasi scaduto ribaltano gli scozzesi. GIRONE F Altro giro e altro ...

Le Pagelle di Celtic-Lazio 1-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la seconda giornata di Champions League 2023 / 2024 . ...

Il video con gli Highlights e i gol di RB Lipsia-Manchester City , sfida valevole per il secondo turno della fase a gironi di Champions League ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE ! 22.58 Ecco alcune statistiche: possesso ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:05 La nostra DIRETTA LIVE di Borussia Dortmund-Milan termina qui! Grazie mille per averci seguito, un ...

A partire dalle ore 21.00 la Champions League è tornata in campo con la seconda giornata della fase a gironi. E, tra le diverse protagoniste, ...

DORTMUND (GERMANIA) - Finisce senza reti la sfida tra Milan e Borussia Dortmund nella seconda giornata della fase a gironi di. Nonostante il risultato finale, al Signal Iduna Park non sono mancate occasioni ed emozioni per entrambe le formazioni. Alla fine Pioli e Terzic chiudono con un punto a testa. ...GLASGOW - Tre punti d'oro contro il Celtic. La Lazio rinasce in Scozia, lo fa con un 2 - 1 sofferto , ma bello perché arrivato ancora negli ultimi secondi. Un gol di Pedro porta i biancocelesti a ...

Borussia Dortmund-Milan, dove vederla in TV e streaming su Canale 5, Sky o Amazon Prime: le formazioni ufficiali ... Sport Fanpage

Borussia D. - Milan (0-0) Champions League 2023 la Repubblica

Milan pareggia 0-0 contro il Borussia Dortmund alla Signal Iduna Park, nella sfida del Gruppo F valida per la seconda giornata di Champions League. Primo tempo equilibrato con leggera supremazia ....In Champions league ieri sera pareggio a reti bianche per il Milan con il Borussia Dortmund mentre la Lazio batte il Celtic 2-1.