Champions League | oltre all’Inter Napoli KO col Real Madrid | i risultati

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Martedì diche non vede soltanto la super vittoria dell’Inter contro il Benfica, ma anche la sconfitta delche perde 2-3 contro il. Nell’altra gara del girone laSociedad era passata a Salisburgo in uno dei due anticipi.– 2ª GIORNATA GRUPPO A Copenaghen-Bayern Monaco 1-2 56? Lerager (C), 67? Musiala, 83? Tel Manchester United-Galatasaray 2-3 17?, 67? R. Hojlund (M), 23? Zaha, 71? Akturkoglu, 81? Icardi CLASSIFICA: Bayern Monaco 6, Galatasaray 4, Copenaghen 1, Manchester United 0 GRUPPO B Lens-Arsenal 2-1 14? Gabriel Jesus (A), 25? Thomasson, 69? Wahi PSV Eindhoven-Siviglia 2-2 68? Gudelj (S), 86? rig. L. de Jong, 87? En-Nesyri (S), 95? Teze CLASSIFICA: Lens 4, Arsenal 3, Siviglia 2, PSV ...