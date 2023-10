Champions | Borussia e Milan non si fanno male | niente gol e un punto a testa

Il Milan di Stefano Pioli affronta il Borussia Dortmund di Terzic, in una sfida storica, a 20 anni dall’ultima partita tra queste due storiche ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:05 La nostra DIRETTA LIVE di Borussia Dortmund-Milan termina qui! Grazie mille per averci seguito, un ...

Il Milan di Stefano Pioli affronta il Borussia Dortmund di Terzic, in una sfida storica, a 20 anni dall’ultima partita tra queste due storiche ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81? Leao atterrato da Hummels, cartellino giallo anche per il capitano del Dortmund che non riusciva ...