Champions | Borussia Dortmund-Milan 0-0 | rossoneri sprecano | ora ‘spareggio’ con Psg

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) (Adnkronos) – Ilpareggia 0-0 sul campo deloggi, 4 ottobre 2023, nel match valido per la seconda giornata del Gruppo F diLeague. Iallenati da Pioli hanno 2 punti e sono terzi nella classifica guidata dal Newcastle, a quota 4 dopo la vittoria casalinga per 3-1 contro il Paris Saint Germain. I francesi, fermi a 3 punti, ricevono ilil 25 ottobre in una gara che rischia di essere già decisiva per il passaggio agli ottavi di finale. Ilrischia subito grosso. Al 6' Malen ha a disposizione un rigore in movimento nel cuore dell'area rossonera ma grazia Maignan. Il pericolo scampato condiziona il, che fatica ad entrare in partita. La formazione di Pioli si adegua al ritmo forsennato dei padroni ...