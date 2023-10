Cerignola | bimbo di quattro anni investito in villa comunale da un monopattino che non poteva essere lì Accaduto ieri sera

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) L’ordinanza del sindaco divieta che i monopattini possanointrodotti nella, proprio nella, un bambino diè statoe trascinato per alcuni metri da unil cui conducente è andato via senza prestare soccorso. Il bambino, trasportato all’ospedale, ha subìto contusioni ad un occhio. L'articolodiinda un(che nonlì)

Leggi Anche Imperia,di due anni morso al volto da un pitbull: è grave Leggi Anche(Foggia), azzannato da due pitbull: muore un clochard 66enne Le proteste degli animalisti Le ...

Cerignola: bimbo di quattro anni investito in villa comunale da un ... Noi Notizie

Bimbo investito in villa comunale da una bici elettrica a Cerignola CerignolaViva

Bimbo investito da una bici elettrica in Villa Comunale: trasportato in ospedale. Bimbo investito da una bici elettrica in Villa Comunale ...Si era posizionato in una parte meno visibile della villa comunale di Cassino dove vendeva droga ai ‘clienti’. Un comportamento questo che non è passato inosservato a due agenti della polizia di Stato ...