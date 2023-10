Celtic Lazio | le probabili formazioni | tanti dubbi per Sarri

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Questa sera lain campo contro ilin Champions League, ecco lecon idiDiversi idiper la suain vista della sfida importante contro ilin Champions League. In difesa ballottaggio tra Casale e Romagnoli per giocare al fianco di Patric. Sugli esterni Marusic e poi Pellegrini in vantaggio su Hysaj. In mezzo al campo Luis Alberto, Kamada e poi uno tra Cataladi e Vecino. Davanti più Pedro di Zaccagni, torna Immobile.(4-3-3): Hart; Johnston, Taylor, Phillips, Scales; Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuhashi, Palma. All. Rodgers(4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Kamada, ...