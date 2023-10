Celtic - Lazio | le pagelle di CM | Patric sempre affidabile | Pedro la risolve con scaltrezza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE ! 22.58 Ecco alcune statistiche: possesso ...

Una vittoria pazzesca, in pieno recupero, che cancella il tabù trasferta in Champions League - la Lazio non vinceva fuori casa dal 2003...

Commenta per primo1 - 2 (primo tempo 1 - 1) Marcatori: 12' p.t. Kyogo (C ), 29' p.t. Vecino (L), 45's.t.+6 Pedro (L) Assist: 12' O'Riley (C ), 29' s.t. Romagnoli (L), 45's.t.+6 Guendouzi (L)

Un Celtic dominante viene superato dalla Lazio ospite a Glasgow per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, 1-2 il risultato finale. Reti: 12' Furuhashi, 30' Vecino, 96' Pedro ...Borussia Dortmund-Milan 0-0 nella seconda giornata del gruppo F di Champions (la CRONACA) e Celtic-Lazio 1-2 (1-1) in una partita del gruppo E di Champions (la CRONACA).