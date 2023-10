Celtic-Lazio 1-2 | Pedro-gol al 95' | Sarri passa a Glasgow E ora è a 4 punti nel girone

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Laprova a trovare la svolta della sua stagione. Dopo venti anni torna a vincere in trasferta in Champions League e lo fa prendendosi momentaneamente la vetta del gruppo E a paricon...

La Lazio vince per 2-1 in casa del Celtic grazie al gol siglato di testa da Pedro al 95'. Biancocelesti primi nel girone insieme all'Atletico Madrid

La Lazio non brilla ma vince sul filo di lana nella sfida di Glasgow contro il Celtic, grazie alla zuccata di Pedro . Le pagelle della sfida in Scozia

Vittoria al fotofinish in Scozia, Sarri in vetta al girone con l'Atletico Lavince 2 - 1 sul campo delnel match valido per la seconda giornata del Gruppo E di Champions League. I biancocelesti allenati da Sarri rimontano e vincono in pieno recupero: il gol di ...Commenta per primo1 - 2 (primo tempo 1 - 1) Marcatori: 12' p.t. Kyogo (C ), 29' p.t. Vecino (L), 45's.t.+6 Pedro (L) Assist: 12' O'Riley (C ), 29' s.t. Romagnoli (L), 45's.t.+6 Guendouzi (L)(4 - ...

Nel finale di primo tempo Kamada spreca una buona chance e invece di calciare mette una palla in mezzo preda della difesa del Celtic. Nella ripresa la Lazio costruisce una buona chance per colpire al ...(Adnkronos) - La Lazio vince 2-1 sul campo del Celtic nel match valido per la seconda giornata del Gruppo E di Champions League. I biancocelesti allenati da Sarri rimontano e vincono in pieno recupero ...