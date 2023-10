Cedole libri delle Primarie a Qualiano | Risponde la “Di Giacomo Santa Chiara”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)Scuoledialle nostre richieste di informazioni il dirigente dell’Istituto Comprensivo “Di” Solo sette giorni fa ci occupavamo di una segnalazione di alcuni genitori in merito alledeiscuoledi. In merito contattammo l’assessore Rosalba Fele e ne abbiamo dato conto in un articolo. In quella circostanza fu data la motivazione del mancato invioplatee scolastiche agli uffici del comune di. Abbiamo così contattato a mezzo PEC i dirigenti degli istituti comprensivi di: IC “Don Bosco Verdi” e IC ...

Il Comune di Ladispoli, come avvenuto l'anno scorso, ha adottato una nuova soluzione per l'erogazione dellelibrarie riferite all'acquisto deidi testo per le scuole primarie. La modalità adottata prevede l'abolizione della cedola cartacea che non sarà più distribuita a ciascun alunno. Le ...Il Comune di Ladispoli, come avvenuto l'anno scorso, ha adottato una nuova soluzione per l'erogazione dellelibrarie riferite all'acquisto deidi testo per le scuole primarie. La modalità adottata prevede l'abolizione della cedola cartacea che non sarà più distribuita a ciascun alunno.

Cedole libri delle Primarie a Qualiano: Risponde la "Di Giacomo ... Punto! Il web magazine

Cedole librarie, una boccata d’ossigeno per le famiglie degli studenti AltrogiornaleMarche

La modalità adottata prevede l’abolizione della cedola cartacea che non sarà più distribuita a ciascun alunno.Il Comune di Ladispoli, come avvenuto l’anno scorso, ha adottato una nuova soluzione per l’erogazione delle cedole librarie riferite all’acquisto dei libri di testo per le scuole primarie. La modalità ...