C’è un video sull’incidente del bus elettrico di Mestre “L’autista effettua una manovra strana | forse ha avuto un malore”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) All’alba, alle 5.05, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di, sono terminate le operazioni di rimozione dell’autobus precipitato dal cavalcavia Rizzardi in cui hanno perso la vita 21 persone e 15 persone sono rimaste ferite. Il prefetto di Venezia Michele Di Bari, in collegamento a Tg1 Mattina, ha confermato il tragico bilancio. «Tra i deceduti sono stati identificate già 7 persone, di cui 4 ucraini, un italiano, ovvero, un tedesco e una donna di nazionalità non nota,ucraina». Il mezzodella società La Linea, guidato da Alberto Rizzotto, 40enne trevigiano, tra le vittime dell’incidente, è stato sollevato dopo ore di lavoro ininterrotto dalle squadre dei vigili del fuoco con il supporto di due gru e poi posto su un pianale per essere poi portato in un deposito. Disastro di ...