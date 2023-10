CdS – “Sei il prototipo del giocatore che odio”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) 2023-10-04 16:47:01 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: PARIGI (FRANCIA) – L’arrivo di Luis Enrique in panchina ha segnato l’inizio di una nuova era nel Paris Saint-Germain che in estate, mentre teneva banco soprattutto la telenovela Mbappé (per il momento rimasto all’ombra della Tour Eiffel in scadenza di contratto), ha operato una sorta di epurazione della ‘vecchia guardia’ con la partenza di gente come Neymar o Verratti. Il faccia a faccia tra Luis Enrique e Verratti Ed è stato proprio un discorso dell’allenatore spagnolo, secondo quando rivelato da ‘Le Parisien’, a spingere il 30enne centrocampista abruzzese a lasciare Parigi dopo 11 anni e ad accettare l’ingaggio monstre (circa 30 milioni di euro all’anno) offertogli in Qatar dall’Al-Arabi. Parole dure quelle che Luis Enrique gli avrebbe rivolto durante un faccia a faccia andato in scena nel nuovo ...