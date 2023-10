«Cazzo ferma tutto!» L’audio del gol annullato al Liverpool | la Var più pazza del mondo

Sil'Inter e i Diavoli ne profittano per l'aggancio. Reclamando l'attenzione dovuta. Ci sono ... Noi giochiamo come ci pare a noi, e tu non rompere il". Qualcuno " in un eccesso di fantasia -...E poi la parola che lo definisce, il suo nome: "La gente che mimi chiama Fabio, non Marra. ... E a un certo punto si ritrova a fare musica, e la sa fare:allora diventa sì qualcosa a cui ti ...

«Cazzo ferma tutto!». L'audio del gol annullato al Liverpool, la Var ... IlNapolista