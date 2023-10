Carrarese-Pontedera oggi in tv | data | orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023 2024

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ecco la, l’, latv e lodi, match valevole per il primo turno delladi. I padroni di casa si sono resi protagonisti di un ottimo avvio di campionato conquistando delle vittorie che hanno consentito loro di ergersi nelle prime posizioni del girone B e vogliono fare bene anche in. La formazione ospite, dal suo canto, spera di portare a casa la vittoria in questo derby tutto toscano per assicurarsi il passaggio del turno. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 4 ottobre alle ore 16:15, ma al momento non è prevista una copertura televisiva. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA ...