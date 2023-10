Carrara | Il CmC assicura Eerikinharju | guardia finlandese

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Eliasdi 190 cm, è il nuovo acquisto della Pallacanestro Audax. Con due campionati già giocati in Italia, arriva per rafforzare un organico fragile e ...

La composizione dei due gironi della C unica è stata annunciata: 11 squadre per ogni girone, con Cmc di coach Bertieri inserito nel girone B. La ...

Il CMC di Carrara riprende gli allenamenti in vista del campionato di C unica e della Coppa Toscana. L'allenatore Bertieri: 'Sarà un test, il ...

IlCarrarese ha perso la partita contro il Costone Siena, ma ha mostrato qualità e carattere. Preparazione in vista dell'inizio del campionato e test con la Tarros di La Spezia in settimana. Un ...

Il Cmc Carrara ha iniziato con una vittoria il campionato regionale di serie C, battendo la Synergy Valdarno con un secco +21. Partita giocata a ritmi alti, con i biancocelesti sempre davanti e un rit ...Inizia questo pomeriggio (palazzetto di Avenza, ore 19, porte socchiuse) il nuovo campionato del Cmc, unica squadra carrarese presente nella Serie C regionale. Ad aprire la stagione (gli apuani sono i ...