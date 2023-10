Caro Porro | sono un agente | ma quali violenze | a Torino cariche legittime

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Aabbiamo assistito al peggio che attualmente si può trovare in strada, con i movimenti violenti che si nascondono dietro alla sigla No Tav, con i più insofferenti e incivili appartenenti ai centri sociali Askatasuna che da troppo tempo agiscono indisturbati. Abbiamo assistito a diversedi alleggerimento, indispensabili ahimè, ed infatti avvenute dopo la commissione di reati: si è in più occasioni disobbedito all’ordine dell’autorità che intimava agli occupanti di disperdersi e allontanarsi. Come accade sempre in queste assurde occasioni, si cerca appositamente lo scontro: chi decide di affrontare un reparto inquadrato sa infatti benissimo che attaccare chi indossa l’uniforme provocherà inevitabilmente una risposta. Anche se ciò, purtroppo, vuol dire per i servitori dello Stato essere strumentalizzati ai fini politici, in modo tale che i ...