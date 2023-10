Carlo De Filippo | “Con il libro ‘Bell' e Buono' racconto la ricetta di una vita vissuta attraverso il cibo”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) (Adnkronos) - I termini “bell'e” sono la sintesi di una cucina fatta con tutti i crismi.Deè titolare del ristorante Pineta 1903 a Maiori, dove propone i piatti della tradizione campana, alcuni scomparsi dalla memoria, ma trasformati in chiave moderna. Maiori, 4 ottobre 2023, Bell'e' è un omaggio aldi qualità e alla tradizione campana e della Costiera Amalfitana, in particolare. È ild'esordio diDe,titolare del ristorante Pineta 1903a Maiori e racchiude già nel titolo tutta la filosofia di questo progetto gastronomico.'e' è un'espressione napoletana che indica la sintesi completa di una Cucina, con la C maiuscola. Un piatto non solo ...