Carla Bruni | l’annuncio sul tumore | come l’ha scoperto

(Di mercoledì 4 ottobre 2023). La modella e cantautrice ha lasciato tutti senza parole, annunciando di avere unal seno. Sono circa quattro anni che lotta contro questa grave malattia. Laha svelato anchehadi avere un. Le sue parole hanno lasciato a bocca aperta i fan. (Continua…) Leggi anche: Fedez e la malattia, interviene l’oncologo: la notizia sulLeggi anche: Matteo Messina Denaro è morto per unal colon: i sintomi della malattia Chi èè una famosa cantautrice, attrice e soprattutto una supermodella. È stata anche Première dame di Francia quando il marito Nicolas Sarkozy ...

Carla Bruni ha scelto il mese di ottobre, dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno , per condividere per la prima volta e ...

Michele Morrone la sua confessione shock: La droga che ho provato non mi fa schifo ma… Lo scambio di amicizia sui social tra ...

Non l’aveva mai detto a nessuno, ha deciso di farlo poche ore fa in diretta Instagram: Carla Bruni , moglie dell’ex presidente francese Nicolas ...

Non l’aveva mai detto a nessuno, ha deciso di farlo poche ore fa in diretta Instagram: Carla Bruni , moglie dell’ex presidente francese Nicolas ...

Un racconto diretto, senza fronzoli quello che Carla Bruni fa su Instagram per condividere con i mondo quello che ha passato: “Quattro anni fa mi è ...

La malattia di: il tumore al seno La malattia di, la modella racconta la sua storia: 'Ho rischiato di perdere il seno' Perché tutti parlano della malattia diPer la primissima ...ha finalmente parlato . La top model e cantautrice, sposata da anni con l'ex Presidente francese Nicolas Sarkozy, ha deciso dopo quattro anni di raccontare la sua esperienza nella lorra ...

Carla Bruni: «Diagnosticato un cancro al seno quattro anni fa. Per fortuna non era ancora aggressivo» Corriere della Sera

Carla Bruni: «A 28 anni ho scoperto chi era il mio vero padre, mio fratello morto di Aids. Sarkozy E' molto s ilmessaggero.it

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE PARIGI — Come nel celebre video di "Subterranean Homesick Blues" (diretto da D.A. Pennebaker nel 1965) del suo amato Bob Dylan, Carla Bruni Sarkozy guarda in camera mentre le ...Ottobre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno e quest'anno, proprio in questo mese così importante Carla Bruni ha scelto, dopo quattro anni di silenzio, di ...