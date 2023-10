Carla Bruni e la diagnosi di cancro | “Scoperto grazie a una visita”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Un racconto senza filtri quello diattraverso la sua pagina Instagram in occasione del mese della prevenzione. La modella ha deciso di raccontare la sua esperienza: quattro anni fa le fu diagnosticato ilal seno. LEGGI ANCHE: Polemica su Dario Fabbri: l’esperto di geopolitica non è laureato. Mentana lo difende dall’attacco de “Le Iene” Il video L’attrice italiana naturalizzata francese, sui suoi canali social, ha postato un video nello stile di Bob Dylan in Subterranean Homesick Blues, in cui racconta la sua dolorosa storia. “Quattro anni fa mi è stato diagnosticato unal seno. Intervento chirurgico, radioterapia, terapia ormonale, seguo il solito percorso per curare questo tipo di tumore. Ma ho avuto fortuna: il mionon era ancora aggressivo”. Lo dice, ...

Non l’aveva mai detto a nessuno, ha deciso di farlo poche ore fa in diretta Instagram: Carla Bruni , moglie dell’ex presidente francese Nicolas ...

Non l’aveva mai detto a nessuno, ha deciso di farlo poche ore fa in diretta Instagram: Carla Bruni , moglie dell’ex presidente francese Nicolas ...

Carla Bruni ha condiviso un messaggio molto personale per incoraggiare le donne a non rimandare le prevenzione: «Quattro anni fa mi è stato ...

"Se non avessi fatto questa mammografia ogni anno, oggi non avrei più il mio seno sinistro". Mercoledì mattina,ha pubblicato un commovente videomessaggio sul suo account Instagram in occasione dell'Ottobre Rosa, la campagna annuale di sensibilizzazione sul cancro al seno. La cantante, modella ed ex ...Estratto dell'articolo di www.today.itOttobre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno e quest'anno, proprio in questo mese così importanteha scelto, dopo quattro anni di ...

Carla Bruni: «Diagnosticato un cancro al seno quattro anni fa. Per fortuna non era ancora aggressivo» Corriere della Sera

Carla Bruni: “Mi hanno detto che avevo un tumore, la prevenzione mi ha salvato la vita” la Repubblica

Perché questo cancro non era aggressivo Semplicemente perché non ha avuto il tempo di diventarlo”. Usa i propri canali social Carla Bruni per raccontare la malattia che l’ha colpita. Lo fa attraverso ...Carla Bruni ha parlato su Instagram della sua diagnosi di cancro al seno, diagnosticatole quattro anni fa: 'Ne va della vostra vita'.