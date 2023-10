Carla Bruni e il dramma della malattia | racconta il tumore al seno per la prima volta | «Ho rischiato di perdere…»

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)ha scelto il mese di ottobre, dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione delal, per condividere per lae senza filtri la sua storia personale. Dopo quattro anni di silenzio, ha deciso di parlare delche l’ha colpita. La motorinese, che ora vive a Parigi e ha 55...

Ripensando alle giornate trascorse con la produttrice Pilar Saavedra Perrotta nella sua stanza/quartier generale all’Excelsior – dove tra un via vai ...

La modella e cantautrice Carla Bruni (55 anni) ha lasciato tutti senza parole quando questa mattina, 4 ottobre, ha pubblicato un post su Instgram in ...

Il film avrebbe dovuto essere l'evento di chiusura della Festa di Roma, con tanto di anteprima alla presenza delle topmodel con cui ha lavorato daa Naomi Campbell , ma l'invito è stato ...... con tanto di presenza, sul red carpet romano, delle top model che dell'era Versace sono state le protagoniste indiscusse, a partire dae Naomi Campbell. "Non vorrei che un rifiuto così ...

Carla Bruni su Instagram: “Ho avuto un cancro al seno, ma il controllo precoce mi ha salvato la vita” La Stampa

"Ho rischiato di perdere il mio seno sinistro": Carla Bruni parla per la prima volta del cancro Today.it

Carla Bruni ha esortato le sue fan a fare prevenzione e ha svelato per la prima volta di aver avuto un tumore. La famosa modella Carla Bruni ha svelato via social di aver combattuto contro un tumore.La modella e cantautrice Carla Bruni (55 anni) ha lasciato tutti senza parole quando questa mattina, 4 ottobre, ha pubblicato un post su Instgram in cui ha confessato la lotta contro ...