(Di mercoledì 4 ottobre 2023) L'ultimo ricamo dopo una settimana da record. Jannikper la prima volta in carriera Daniilal China Open, l'ATP 500 di. Vince 76(2) 76(2), conquista così il suo ...

Roma, 14 ago. - (Adnkronos) - "Capolavoro Sinner , primo Masters 1000 in carriera, 2° di sempre per un italiano, il punto esclamativo su una crescita ...

Jannik Sinner entra nella storia del tennis, italiano è non solo. E' il primo giocatore a battere quattro volte Carlos Alcaraz nel circuito ATP e ...

Il capolavoro è completo . Dopo aver battuto Carlos Alcaraz in semifinale, Jannik Sinner conquista il torneo Atp 500 di Pechino sconfiggendo in ...

Il capolavoro è completo . Dopo aver battuto Carlos Alcaraz in semifinale, Jannik Sinner conquista il torneo Atp 500 di Pechino sconfiggendo in ...

Ilè completo . Dopo aver battuto Carlos Alcaraz in semifinale, Jannikconquista il torneo Atp 500 di Pechino sconfiggendo in finale il russo Daniil Medvedev con due tie - break ...Lo sappiamo, lo ha ripetuto l'altoatesino più volte,si diverte di più e dà il meglio quando è lui a decidere cosa fare con la palla. Medvedev, però, assomma tutte le caratteristiche per ...

Capolavoro Sinner, batte Medvedev e trionfa a Pechino. Rivedi la ... SuperTennis

Sinner imperiale! Capolavoro a Pechino, Medvedev schiantato: è trionfo Tuttosport

Il capolavoro è completo. Dopo aver battuto Carlos Alcaraz in semifinale, Jannik Sinner conquista il torneo Atp 500 di Pechino sconfiggendo in finale il russo Daniil Medvedev con due tie-break ...Prima di lui ci sono riusciti solo Dusan Lajovic a Banja Luka e lo stesso Medvedev a Dubai. Atp Pechino - Capolavoro Jannik Sinner: battuto Medvedev in finale La scelta tattica adoperata da Sinner è ...