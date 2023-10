Campionato Primavera 1 | anticipi e posticipi Inter fino all’11ª giornata

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) L’da questo sabato continuerà il suo percorso nel1 TIM. I nerazzurri lottano per lo Scudetto, di seguito il calendario ufficializzato dalla Lega Serie Aalla undicesima. CALENDARIO6 Sampdoria vs, 7 ottobre ore 13:00vs Sassuolo, 21 ottobre ore 13:008 Bologna vs, 28 ottobre ore 11:00vs Genoa, 4 novembre ore 11:0010 Hellas Verona vs, 12 novembre ore 16:0011 Atalanta vs, 25 novembre ore ...