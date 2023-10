Campi Flegrei | assist di De Luca alla Meloni | Decreto serio

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) "C'è stato un confronto qualche ora fa con il ministro Musumeci che ci ha sottoposto la bozza di. Credo che sia un". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De, a margine dell'incontro con la commissaria europea per la Coesione e le Riforme Elisa Ferreira, rispondendo a una domanda sulad hoc per la situazione bradisismo nei. "Il ministro sta lavorando seriamente a livello di protezione civile. Ovviamente - ha aggiunto De- si fa un lavoro di prevenzione, sperando di non aver bisogno di utilizzare queste misure. Il lavoro è pienamente in corso, credo che nelle prossime ore sarà pubblicata l'ipotesi a cui sta lavorando Musumeci ma d'intesa anche con la Regione".

L'Osservatorio Vesuviano/Ingv ha pubblicato il bollettino settimanale deiper il periodo dal 25 settembre al 1° ottobre 2023. Nella settimana in questione sono stati localizzati 270 terremoti con magnitudo massima di 4.2. Per quanto riguarda le deformazioni, ...

