Calendario Wta 2023 | le date di tutti i tornei mese per mese

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ilcompleto Wta della stagione. Tutto pronto per una nuova stagione tennistica, con le migliori giocatrici del pianeta che andranno a caccia di Iga Swiatek, dominatrice assoluta del 2022. La polacca è apparsa a tratti ingiocabile, ma fino al Roland Garros difenderà davvero tanti punti, perciò le sue rivali dovranno provare ad approfittarne. SuOns Jabeur, che ha giocato e perso due finali slam, e Caroline Garcia, vincitrice delle Wta Finals. Occhi puntati anche sulle americane Pegula e Gauff, sulla rinascita di Halep e su altri nomi più o meno a sorpresa (come ad esempio Elena Rybakina). Per quanto riguarda i colori azzurri, a partire da numero uno sarà Martina Trevisan, che potrà fare molto bene e scalare ulteriormente il ranking. Insieme a lei, vorranno affermarsi anche Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti e ...

Penso che ildovrebbe essere migliore in questo. Non dovremmo organizzare un torneo in ... Capisco il punto di Elena Rybakina e spero che potremo trovare una soluzione con laed evitare ...... tutti i Masters 1000 e tutti gli Atp 500 attualmente in. Medvedev, al debutto nella ...il francese Adrian Mannarino [...] e lo statunitense Sebastian Korda [...] Intanto nell'ultimo1000 ...

ATP 500 e WTA 1000 Pechino: Il programma completo di Martedì 03 ... LiveTennis.it

WTA 125 Parma, Bogdan vince la finale con Schmiedlova e si ... TennisItaliano.it

Penso che il calendario dovrebbe essere migliore in questo ... Capisco il punto di Elena Rybakina e spero che potremo trovare una soluzione con la Wta ed evitare che ciò accada: bisogna chiarire ...Se in campionato le cose non stanno andando per il meglio, la Roma negli ultimi anni ha sempre dato il meglio di sé in Europa. La vittoria in Conference League nel 2022, la finale di Europa League la ...