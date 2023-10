Calendario Mondiali ginnastica artistica 2023 oggi | orari 4 ottobre | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)mercoledì 4(ore 19.30) va in scena la quinta giornata di gare aidi. Ad Anversa (Belgio) si disputerà la finale a squadre femminile: in pedana le migliori otto compagini del Pianeta, pronte a fronteggiarsi per la conquista delle medaglie. Si scenderà in pedana con la formula del 5-3-3: ogni formazione schiererà tre atlete su ciascun attrezzo e tutti i punteggi verranno conteggiati per la classifica generale. L’Italia ha chiuso il turno preliminare al quinto posto e ora proverà a sognare in grande dopo la quarta piazza dell’anno passato. Le vice campionesse d’Europa hanno tutte le carte per sbalordire, nonostante le grandi assenze della vigilia: Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Angela Andreoli, Arianna Belardelli scatteranno ...