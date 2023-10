Calcio Napoli | De Laurentiis | “Il rinnovo di Osimhen? Non c’è problema”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Dopo la sfida di Champions League contro il Real Madrid, il presidente del, Aurelio De, ha parlato del futuro in azzurro di Victor. Ildi? “Non c’è, non c’è mai un. Nelsono sempre tutti contenti. Ilè semmai quando vanno via dache

"Allenatore, giocatore e uomo, uno come Carlo non si può criticare", dice il numero 1 del club azzurro NAPOLI - "Ancelotti è un amico , non l'ho visto ...

"Allenatore, giocatore e uomo, uno come Carlo non si può criticare", dice il numero 1 del club azzurro NAPOLI - "Ancelotti è un amico , non l'ho ...

"Felici per un successo ottenuto lottando ad altissimi livelli", il commento del tecnico dei blancos MADRID (SPAGNA) - "Felici per una vittoria ...

"Felici per un successo ottenuto lottando ad altissimi livelli", il commento del tecnico dei blancos MADRID (SPAGNA) - "Felici per una vittoria ...

... magari con qualche incursione nel mondo dei media legati al. La prima esperienza ai microfoni di Sky Sport, con il commento alla gara trae Real Madrid ha confermato come la sua ...Il rinnovo di Osimhen "Non c'è problema, non c'è mai un problema. Nelsono sempre tutti contenti. Il problema è semmai quando vanno via dache non riescono più a trovare la strada maestra". Lo ha detto il presidente del, Aurelio De Laurentiis, la scorsa notte dopo il match di Champions League con il Real Madrid ai microfoni ...

Gaetano, l’agente: “È un fuoriclasse, il Napoli non si rende conto del suo livello” CalcioNapoli1926.it

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Alessandro Nista, ex preparatore di portieri del Napoli (ha lavorato anche con Ancelotti): “La prestazione di ieri sera del N ...Se vogliamo restare ad un livello alto dobbiamo mantenere certe prestazioni. Alfred le qualità nel mancino e nella forza fisica ce l'ha sempre avute, ora è cresciuto anche di testa". Ha concluso ...