Calcio | Mourinho | ' prematuro porsi come obiettivo vittoria Europa League | prima vinciamo girone'

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Roma, 4 ott. - (Adnkronos) - "L'obiettovo è vincere l'? È, il primoè qualificarsi, il secondo è finire primi nelper evitare gli 'squali' della Champions. Dobbiamo andare passo dopo passo, intanto qualificarsi per febbraio e poi vedere cosa succederà. L'è lavorare passo passo e poi vediamo. Se vedi le squadre che sono già invedi squadre di grande livello. Abbiamo 3 punti e pensiamo a qualificarciprimi, poi a febbraio ci penseremo, ora è". Queste le parole dell'allenatore della Roma, Josè, in conferenza stampa alla vigilia della sfida dicontro il Servette.

Roma, 4 ott. - (Adnkronos) - "Ho fiducia nei giocatori e nello staff. Non stare in panchina può avere un piccolo impatto però non voglio andare ...

- calciomercato.itObiettivo è arrivare di nuovo in fondo alla coppa "È prematuro. Primo ... Lavora incredibilmente sempre, anche quando non gioca ed è una qualità molto preziosa neldi ...... il suo orribile allenatore è molto orgoglioso di avergli dato la possibilità di passare dalla serie C all'essere importante per la Roma e ilitaliano". Roma - Servette,e il debole ...

Roma, Mourinho: "Dybala in panchina, dobbiamo vincere e niente turnover totale" - Sportmediaset Sport Mediaset

ROMA (ITALPRESS) - "Faremo qualche cambio. Dybala domani sarà in panchina e non solo lui, ma vogliamo vincere la partita e per farlo dobbiamo avere una sq ...Accanto a Jose Mourinho, in conferenza stampa a Trigoria c’era Leandro Paredes: le parole dell’argentino prima di Roma-Servette Dopo un iniziale difficoltà, Leandro Paredes sta trovando una buona ...