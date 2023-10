Calcio | Italia-Malta | venduti 45 000 biglietti | San Nicola verso il tutto esaurito

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Roma, 4 ott. - (Adnkronos) - A dieci giorni dasi vailallo stadio ‘San' di Bari. Sono 45.000 iper il match che sabato 14 ottobre (ore 20.45) vedrà la Nazionale tornare a giocare nel capoluogo pugliese sette anni dopo l'amichevole disputata con la Francia nel settembre 2016. Ha riscosso successo la politica dei prezzi popolari (a partire dai 14 euro) così come le diverse promozioni messe in atto dalla FIGC: la ‘promo famiglia', riservata ad un gruppo familiare di minimo 3 persone, è andata esaurita, mentre sono ancora disponibili iridotti per gli Under 12, gli Over 65 e gli studenti universitari. Gli ultimi tagliandi possono essere ...