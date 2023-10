Calcio | Europa League | Sporting Lisbona-Atalanta | nerazzurri sfavoriti in quota

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Roma, 4 ott. - (Adnkronos) - L', dopo il successo dell'esordio contro il Rakow, è ospite dello, che, come la Dea, ha vinto la gara d'esordio ined è reduce da quattro vittorie consecutive in Primeira Liga. In quello che sarà il sesto confronto diretto tra i due club – con il bilancio finora in perfetta parità – è avanti la vittoria dei padroni di casa, vista a 2,20 sia su Snai che su Sisal, contro il colpo dei– mai sconfitti nella fase a gironi della competizione – offerto tra 3,15 e 3,20. Vale invece 3,50 il segno «X». La formazione bergamasca non ha subito reti nelle ultime quattro uscite, ma per i bookie comanda il Goal, a 1,60, sul No Goal, dato a 2,20. Gasperini si affida ancora a Charles De Keteleare, a segno nella gara di ...