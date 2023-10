Calcio | Europa League Gasperini Sporting squadra di assoluto valore

In Portogallo arbitrerà lo spagnolo Alejandro Hernández, all'Olimpico il croato Igor Pajac NYON (SVIZZERA) - Designati gli arbitri per le gare valide ...

Nyon, 3 ott. - (Adnkronos) - Lo spagnolo Alejandro Hernandez è l'arbitro designato per dirigere Sporting Lisbona-Atalanta, gara valida per la seconda ...

Roma , 4 ott. - (Adnkronos) - Dopo la vittoria all'esordio per 2-1 in casa dello Sheriff Tiraspol, la Roma è attesa dalla sfida casalinga contro il ...

... gara valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'League. "È sempre meglio affrontare queste partite, ti danno qualcosa in più. Il palcoscenico è diverso, ma teniamo molto anche al ...E ancora: "Due continenti - Africa ed- uniti non solo in una celebrazione delma anche nel fornire una coesione sociale e culturale unica. Che grande messaggio di pace, tolleranza e ...

Calcio: Europa League, Sporting Lisbona-Atalanta, nerazzurri sfavoriti in quota La Sicilia

Calcio: Europa League. Gli arbitri di Sporting-Atalanta e Roma-Servette Tiscali

'De Ketelaere Ha tanti margini, ho trovato un ragazzo che vuole fare bene' LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - 'Lo Sporting È un buon ...“In un mondo diviso, la Fifa e il calcio si stanno unendo”, ha affermato il presidente della Fifa, Gianni Infantino. “Due continenti – Africa ed Europa – uniti non solo in una celebrazione del calcio, ...