Calcio | Euro2032 Ok Uefa per candidatura congiunta Italia - Turchia

Italia e Turchia uniscono gli sforzi. Secondo quanto si apprende, le due Federazioni, entrambe in corsa per ospitare gli Europei di Calcio del 2032 , ...

Il 10 ottobre il Comitato Esecutivo esaminerà le candidature ricevute NYON (SVIZZERA) - Il primo passo verso gli Europei del 2032. La Uefa, infatti, in merito alla candidatura congiunta di Italia e ......commentato la proposta del ministro Abodi di affidarsi a un commissario stadi in vista di: ... Servono impianti per crescere come struttura, e ilinglese lo insegna. Tutte le squadre ...

Euro 2032, l'Uefa dà l'ok alla candidatura congiunta Italia-Turchia Tuttosport

Il 10 ottobre il Comitato Esecutivo esaminerà le candidature ricevute NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Il primo passo verso gli Europei del 2032.