Calcio | Champions League | poker del Newcastle al PSG | il Manchester City vince a Lipsia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Questa sera, mercoledì 4 ottobre, si son giocate le restanti gare di UEFAvalide per il secondo turno della fase a gironi. Tante emozioni come al solito e anche tante stelle in campo. Il Milan di Stefano Pioli ha pareggiato per 0-0 sul campo del Borussia Dortmund mentre la Lazio, al 95esimo, ha espugnato il Celtic Park di Glasgow con la retente di Pedro: 1-2 per i biancocelesti. Interessantissime anche le altre gare odierne: spicca soprattutto ilrifilato dalal PSG. Ma ecco di seguito i racconti dei match.: LE PARTITE ODIERNE Partiamo dalle gare delle 18.45 e diamo un’occhiata ad Atletico Madrid-Feyenoord, squadre coinvolte nello stesso girone di Lazio e Celtic, quello E. Gli spagnoli ...