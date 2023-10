Calcio | Champions Ancelotti ' A Napoli vittoria importante e sofferta'

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) "Felici per un successo ottenuto lottando ad altissimi livelli", il commento del tecnico dei blancos MADRID (SPAGNA) - "Felici per una, ottenuta soffrendo e giocando ai massimi ...

23.02 Il Napoli questa sera paga il grave errore di Di Lorenzo nel primo tempo ed un atteggiamento non ...

23.02 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE ! 23.00 MVP della partita Thuram . 18 tiri ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Celtic-Lazio , Champions League in ...

Jude Bellingham, nominato miglior giocatore nella vittoria del Real Madrid a Napoli, ha definito il gol che ha segnato al 'Maradona' uno dei suoi "più belli in assoluto, realizzato contro una grande ...Con questo post sui social il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, torna sul successo di ieri in casa del Napoli (3 - 2 per i blancos) nella seconda giornata della fase a gironi di...

Nella serata di oggi, la Lazio di Maurizio Sarri cercherà il primo successo nel girone E della Champions League 2023-2024 in casa del Celtic, formazione campione in carica di Scozia: i biancocelesti, ...Napoli, 4 ott. - (Adnkronos) - "Ancelotti è un amico, non l'ho visto perché non l'ho voluto condizionare prima della partita e adesso è giusto lasciarli festeggiare, ma poi lo rivedrò a Madrid". Così ...