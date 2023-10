Calcio | Bologna Lesione muscolare | Kristiansen out per 3 settimane

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ancora terapie invece per Lucumi e Posch- Altra defezione in casain vista della gara contro l'Inter di sabato al Meazza alle 15. Thiago Motta, che parlerà in conferenza stampa domani ...

Il difensore si era infortunato nella gara col Napoli BOLOGNA - Non solo Posch, il Bologna perde per alcune partite anche Jhon Lucumi . Il ...

Il difensore si era infortunato nella gara col Napoli BOLOGNA - Non solo Posch, il Bologna perde per alcune partite anche Jhon Lucumi . Il difensore, ...

Ilprepara la sfida contro l'Inter e gli infortuni continuano a tartassare Thiago ...Ancora terapie invece per Lucumi e Posch- Altra defezione in casain vista della gara contro l'Inter di sabato al Meazza alle 15. Thiago Motta, che parlerà in conferenza stampa domani alle 14, oltre a Lucumi e Posch che anche oggi hanno svolto terapie, dovrà ...

Bologna, infortunio per Kristiansen: le sue condizioni Fantacalcio ®

Pallavolo femminile Pieralisi Jesi, primo round a vuoto: sabato al Palatriccoli la gara decisiva Sanità I sindacati: «Ma il personale mancante in Ast Ancona quando sarà assunto» ...Bologna, non arrivano buone notizie dall’infermeria per Thiago Motta. Vediamo le ultime da Casteldebole. Thiago Motta perde per tre settimane Victor Kristiansen a causa di una lesione muscolare. E’ ...