Calcio | Bologna Lesione muscolare | Kristiansen out per 3 settimane

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ancora terapie invece per Lucumi e Posch- Altra defezione in casain vista della gara contro l'Inter di sabato al Meazza alle 15. Thiago Motta, che parlerà in conferenza stampa domani alle 14, oltre a Lucumi e Posch che anche oggi hanno svolto terapie, dovrà fare a meno di Victor Kr