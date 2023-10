Calcio a 5 | il Ct della Nazionale Bellarte | “A Policoro siamo stati accolti con entusiasmo”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ladi futsal, a due giorni dalla partita dicon la Repubblica Ceca, venerdì alle 20, ingresso gratuito e diretta su figc.it, valida per la 3^ giornata delle qualificazioni Mondiali, continua la sua preparazione in vista di una sfida cruciale per la qualificazione ai Mondiali. Dopo l’arrivo a, il CTha parlato di quello che aspetterà agli azzurri. Le parole di: “catapultati in un ambiente coinvolgente e pieno di. Già a marzo, quando venimmo per il Main Round dell’Under 19 toccammo con mano un clima totalmente inimmaginabile per la passione dimostrata per la. Il futsal è uno sport imprevedibile, perciò dovremo far sì che la gara ...

